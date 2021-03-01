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Судебные приставы Карелии получили новые автомобили для максимальной мобильности

Новости. Общество
18:00, 02 Марта 2021
фото: © Столица на Онего
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Сотрудникам управления вручили ключи от 10 Lada Largus с цветовым оформлением и официальной символикой, сообщает УФССП Карелии.

Ключи от шести автомобилей получили различные структурные подразделения Петрозаводска и Прионежского района. Еще четыре автомобиля уехали в районные отделения республики: Суоярвский, Калевальский, Пудожский и в Сортавалу.

"Сотрудники отделений дорожат автомобилями. Они значительно упрощают и ускоряют процесс работы, особенно в отдаленных населенных пунктах Карелии. Мы объезжаем должников, проверяем их имущественное положение, осуществляем розыскные мероприятия, обеспечиваем принудительные приводы должников судебными приставами по обеспечению установленного порядка действий судов, занимаемся выдворением иностранных граждан. Автомобиль - незаменимое "звено" в непростой работе судебных приставов, которые должны быть максимально мобильны", - отметил главный судебный пристав Карелии Олег Гончаров.

Всего в автопарке регионального Управления Федеральной службы судебных приставов насчитывается 40 единиц техники. Среди них микроавтобусы, внедорожники высокой проходимости, легковые машины.

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