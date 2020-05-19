Судебные приставы Карелии рассказали о способах своей работы в условиях пандемии коронавируса

Управление ФССП России по Республике Карелия напоминает о способах взаимодействия с гражданами в условиях пандемии коронавируса.

В связи с временным прекращением личного приема граждан в аппарате Управления ФССП Карелии и территориальных отделах судебных приставов граждане вправе подать заявление, обратиться посредством почтовой связи.

При необходимости подачи письменного обращения непосредственно в аппарат Управления и территориальные отделы судебных приставов с целью исключения скопления значительных групп людей можно принести заранее написанное заявление (обращения).

Поскольку в УФССП России по Республике Карелия временно прекращен личный прием, то взаимодействие с гражданами и представителями организаций до улучшения эпидемиологической обстановки организовано следующими способами:

- направление исполнительных документов почтовой связью по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, д 33

- направление электронных обращений на адрес электронной почты mail@r10.fssprus.ru

- подача обращений посредством интернет-приемной на официальном интернет-сайте УФССП России по Республике Карелия (www.r10.fssprus.ru)

- получение информации по общедоступным телефонам

- получение информации посредством сервиса "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте ФССП России.

Почтовые адреса и адреса электронной почты, список общедоступных телефонов отделов судебных приставов указаны на официальном интернет-сайте УФССП России по Республике Карелия в разделе "Контакты".

Если интересует подробная информация об исполнительном производстве, то в этом поможет "Личный кабинет стороны исполнительного производства" на официальном сайте ведомства. При нажатии кнопки "получить услугу" в службу судебных приставов автоматически направляется запрос от заявителя.

Запросить информацию, подать заявление, оплатить имеющуюся задолженность, а также получить результат предоставления государственных услуг ведомства можно с помощью Единого портала государственных услуг по адресу https://www.gosuslugi.ru, выбрав в разделе "Каталог услуг" - "Органы власти"- "Федеральная служба судебных приставов".

Руководитель Управления Олег Гончаров подчеркнул важность дистанционного варианта работы в условиях пандемии: "Мы еще раз настоятельно просим граждан обращаться с вопросами, связанными с деятельностью судебных приставов, дистанционно — посредством электронных сервисов ФССП России, а также в письменной форме, путем почтовых направлений. Кроме того, для граждан доступен "Интерактивный помощник стороны исполнительного производства" http://fssprus.ru/int_help, который поможет определить алгоритм действий для решения конкретной проблемы.