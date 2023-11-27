Судебные приставы обеспечили жителям Карелии перечисление 7 млн рублей зарплаты

В республике наметилась тенденция по снижению количества работодателей-должников.

Судебные приставы обеспечили перечисление жителям Карелии 7 миллионов рублей заработной платы, сообщили в пресс-службе республиканского УФССП.



Как рассказали в источнике, судебные приставы региона обеспечили с начала 2023 года восстановление трудовых прав 110 жителей.



Управление отметило тенденцию по снижению в республике в течение 2023 года количества работодателей-должников и повышение социальной ответственности работодателей перед работниками.



С начала 2023 года в целях защиты прав жителей на получение зарплаты управление возбудило 174 исполнительных производства на сумму 18,5 миллионов рублей, в то время как за аналогичный период 2022 года без вмешательства судебных приставов граждане не смогли реализовать свои права и Службой было возбуждено 538 исполнительных производств на сумму 31 миллион рублей, добавили в источнике.



Причиной невозможности исполнения судебных актов стало банкротство предприятий.



«В случаях, когда предприятие продолжает экономическую деятельность, но является должником перед своими работниками, Службой принимаются исчерпывающие меры и трудовые права граждан восстанавливаются», — написали в паблике управления.



Кроме взыскания зарплаты судебные приставы Карелии защищают и иные трудовые права граждан, например, с начала 2023 года восстановили на прежнем месте работы по решению суда 5 жителей Карелии, повлияли на работодателей для внесения изменений в записи трудовой книжки, изменили формулировку увольнения, помогли гражданам добиться восстановления справедливости, рассказали в сообществе.