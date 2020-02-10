Судебный процесс в Петрозаводске по "делу Дмитриева" близится к завершению

В городском суде Петрозаводска ждут прения сторон.

В городском суде Петрозаводска утром 10 февраля началось очередное заседание по уголовному делу известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера по отношению к своей приёмной дочери. Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме, однако, как сообщил журналистам в перерыве заседания адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев, с утра в суде состоялся допрос специалистов. В ближайшее время процесс перейдёт к прению сторон.

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приёмной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере исследователя сталинских репрессий. Сам Дмитриев отказался признать себя виновным, а его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребёнка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Дмитриева по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии и предоставил ему право на реабилитацию. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. Судебный процесс по этому делу продолжается в городском суде Петрозаводска более года.