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Судебный процесс в Петрозаводске по "делу Дмитриева" близится к завершению

Новости. Общество
13:27, 10 Февраля 2020
фото: © Валерий Поташов
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В городском суде Петрозаводска ждут прения сторон.

В городском суде Петрозаводска утром 10 февраля началось очередное заседание по уголовному делу известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера по отношению к своей приёмной дочери. Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме, однако, как сообщил журналистам в перерыве заседания адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев, с утра в суде состоялся допрос специалистов. В ближайшее время процесс перейдёт к прению сторон.

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приёмной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере исследователя сталинских репрессий. Сам Дмитриев отказался признать себя виновным, а его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребёнка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Дмитриева по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии и предоставил ему право на реабилитацию. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. Судебный процесс по этому делу продолжается в городском суде Петрозаводска более года.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Koira
2020-02-10 14:30:13
У портянок праздник, отрышки вроде новогокира уже отметились. Держись Дмитриев.
новый
2020-02-10 14:04:27
Искренне желаю ему крепкого здоровья, чтобы подольше на строгом режиме боролся с кровавым режимом.
Сеня
2020-02-10 13:46:48
достали уже с этим псевдоисториком

Очередная Фуксятина
Андрей Дубенский
2020-02-10 13:38:15
Это еще цветочки... А вот когда Ихнее Величество начнет самодержавно судей снимать-назначать, все еще куда проще станет, как в мультике: "Эй, стража! Отрубите-ка ему голову"...
кир
2020-02-10 14:20:09
Андрей Дубенский, что ты несёшь? Совсем спятил на пенсии? :)
zanoza
2020-02-10 14:14:48
Андрей Дубенский, полетят головушки :)
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