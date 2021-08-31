Судебным приставам запретят взыскивать долги граждан с их социальных пособий

Министерство юстиции России в кратчайшие сроки подготовит законопроект, который сделает невозможным взыскание по долгам из средств социальных выплат.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил первый заместитель министра юстиции Евгений Забарчук, комментируя выдвинутое президентом России на съезде «Единой России» предложение запретить списывать долг со средств социальной поддержки граждан.

«Необходимо исключить возможность обращения взыскания по исполнительным документам на выплаты гражданам, назначаемые президентом и правительством. Для этого Минюстом России совместно с заинтересованными органами в ближайшее время будет подготовлен проект федерального закона, предусматривающий невозможность обращения взыскания на выплаты, имеющие статус социальной поддержки», — сообщил Забарчук.

Он также отметил, что частично этот механизм уже прописан во вступивших в силу с 1 июня 2020 года изменениях в закон «Об исполнительном производстве», согласно которым взыскание в рамках исполнительного производства не может быть обращено на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка, выплачиваемую в соответствии с указом президента РФ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». По словам Евгения Забарчука, обращение взыскания на эти средства в рамках исполнительных производств не осуществлялось. ФССП России, Банк России и Пенсионный фонд РФ проинформированы об адресной направленности указанных выплат и безусловном исполнении требований законодательства.