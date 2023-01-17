Судимый житель Карелии вынес со стройки рулон кровельного материала

Житель Кондопожского района Карелии признался в краже кровельного материала.
В полицию Кондопожского района поступило сообщение о краже с охраняемой стройплощадки. Сторож во время обхода обнаружил пропажу одного рулона кровельного материала.
Полицейские установили, что к краже причастен 40-летний судимый житель райцентра. Он во всем признался и
рассказал, что проходил мимо стройки и увидел подходящие материалы для крыши своего гаража. Которые позже и выкрал.
Рулон у него забрали. Расследуется уголовное дело о краже, рассказали в МВД Карелии.
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