Судимый житель Петрозаводска так хотел выпить виски, что пошел на разбой

Житель Петрозаводска попытался пронести мимо кассы бутылку виски, а когда его заметили, ударил ею охранника по голове.

В минувшую среду, 22 марта, в дежурную часть полиции Петрозаводска поступило сообщение о преступлении в одном из сетевых магазинов.

Ранним утром в торговое заведение зашли двое посетителей. Пока один из них расплачивался за сигареты, второй попытался пронести мимо кассы бутылку виски. Продавец заметила это, но остановить мужчину не смогла. На выходе его встретил охранник и потребовал оплатить товар.



Но злоумышленник ударил его бутылкой по голове и убежал, рассказали в МВД Карелии. На место происшествия отправились наряд патрульно-постовой службы и следственно-оперативная группа.



Полицейские ППС отработали близлежащую территорию и нашли обнаружили схожего по описанию гмужчину. Подозреваемым оказался ранее судимый 30-летний петрозаводчанин.



В отделе полиции он во всем признался. Возбуждено уголовное дело о разбое.



