Судившаяся из-за вывесок бизнес-омбудсмен ранее согласовала демонтаж незаконной наружки в Петрозаводске

Уполномоченная по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова давала положительное заключение на изменения в проект решения Петросовета об утверждении требований к установке вывесок на фасадах зданий.

Как стало известно "Столице на Онего", Елена Гнетова, поддерживающая в суде предпринимателей, борющихся с новыми правилами по установке вывесок в Петрозаводске, игнорировала участие в публичных консультациях по проекту решения горсовета "Об утверждении требований к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории Петрозаводского городского округа". На письма администрации города с просьбой внести свои предложения и замечания бизнес-омбудсмен не отвечала.

Уполномоченная по защите прав предпринимателей в Карелии присоединилась к обсуждению документа лишь тогда, когда он был принят и в него необходимо было внести изменения, касающиеся уточнений, включая обязательный демонтаж. Елена Гнетова направила в декабре 2019 года в администрацию Петрозаводска положительное заключение на проект решения Петросовета.

"Решение о внесении изменений в Решение Петрозаводского городского Совета от 5.06.2019 "Об утверждении требований к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на Территории Петрозаводского городского округа" предоставляется оптимальным и направленным на достижение целей правового регулирования", - написала в своем заключении бизнес-омбудсмен.

Напомним, Уполномоченная по защите прав предпринимателей Карелии первой сообщила об отмене Вторым апелляционным судом решения городского совета Петрозаводска, который утвердил в прошлом году требования к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории карельской столицы.

"Выступила на суде заинтересованным лицом и высказала свою позицию о том, что этот нормативный акт не соответствует федеральным законам и незаконно возлагает на субъекты бизнеса города Петрозаводска дополнительные обязанности, создает препятствия для осуществления предпринимательской деятельности. Суд поддержал мнение Уполномоченного, административных истцов и прокуратуры", - написала Уполномоченная по защите прав предпринимателей в Карелии на своей странице в соцсети.