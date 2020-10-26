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Судившаяся из-за вывесок бизнес-омбудсмен ранее согласовала демонтаж незаконной наружки в Петрозаводске

Новости. Общество
11:43, 27 Октября 2020
фото: © Столица на Онего
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Уполномоченная по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова давала положительное заключение на изменения в проект решения Петросовета об утверждении требований к установке вывесок на фасадах зданий.

Как стало известно "Столице на Онего", Елена Гнетова, поддерживающая в суде предпринимателей, борющихся с новыми правилами по установке вывесок в Петрозаводске, игнорировала участие в публичных консультациях по проекту решения горсовета "Об утверждении требований к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории Петрозаводского городского округа". На письма администрации города с просьбой внести свои предложения и замечания бизнес-омбудсмен не отвечала.

Уполномоченная по защите прав предпринимателей в Карелии присоединилась к обсуждению документа лишь тогда, когда он был принят и в него необходимо было внести изменения, касающиеся уточнений, включая обязательный демонтаж. Елена Гнетова направила в декабре 2019 года в администрацию Петрозаводска положительное заключение на проект решения Петросовета.

"Решение о внесении изменений в Решение Петрозаводского городского Совета от 5.06.2019 "Об утверждении требований к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на Территории Петрозаводского городского округа" предоставляется оптимальным и направленным на достижение целей правового регулирования", - написала в своем заключении бизнес-омбудсмен.

Напомним, Уполномоченная по защите прав предпринимателей Карелии первой сообщила об отмене Вторым апелляционным судом решения городского совета Петрозаводска, который утвердил в прошлом году требования к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории карельской столицы.

"Выступила на суде заинтересованным лицом и высказала свою позицию о том, что этот нормативный акт не соответствует федеральным законам и незаконно возлагает на субъекты бизнеса города Петрозаводска дополнительные обязанности, создает препятствия для осуществления предпринимательской деятельности. Суд поддержал мнение Уполномоченного, административных истцов и прокуратуры", - написала Уполномоченная по защите прав предпринимателей в Карелии на своей странице в соцсети.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Михаил
2020-10-27 12:15:48
Надо делом заниматься,а не перепиской и выяснением кто дурак,а кто сама дура!?!
протестанутый
2020-10-27 11:57:37
Имеет конституционное право нашим и вашим.
Off
2020-10-27 12:10:17
протестанутый, сходи на мостик..
кир
2020-10-27 12:29:03
Off, тебе со справкой работать не надо. И на интернет денег хватает в стране чудес. :)
Гость
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