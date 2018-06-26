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Новости. Общество
18:20, 26 Июня 2018

Судья обсыпала зал заседаний солью

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В Уфе судья обсыпала зал заседаний дорожками из соли, а свой стол очертила соляным кольцом.

"Ритуал" судьи Наили Идиатовой заметили истцы, подавшие иск с требованием отменить заключения госэкспертизы по проектной документации одного из заводов. Когда очевидцы вошли в зал, они увидели, что по всему полу рассыпана соль. При этом Идиатова не стала объяснять свой поступок и проигнорировала все вопросы.

"Захожу в зал и вижу, что через порог, вокруг нас и вокруг стола судьи насыпана полосками соль. Я спрашиваю у судьи: "Что вокруг меня насыпали?" Она не отвечает, молчит. Спрашиваю: "Я в суд пришла или к шаману?" — передает региональный портал ProUfu слова правозащитницы, заставшей судью за необычным занятием.

Одна из очевидиц рассказала, что пыталась сфотографировать весь зал заседаний вместе с судьей, но на нее напали сзади и попытались вырвать телефон из рук. По словам правозащитницы, этим человеком оказался судебный пристав.

Помощница Идиатовой Гульдар Чингизова рассказала РИА Новости, что накануне в суд действительно поступил иск от жителей села Иглино, которые требуют отменить положительное заключение госэкспертизы по проектной документации завода "Кроношпан" и результатам инженерных изысканий. При этом она добавила, что дорожки соли в зале заседаний не видела.

Руководство Ленинского районного суда пообещало разобраться в ситуации.

 

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Комментарии

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Мизантроп
2018-06-26 19:13:10
"Когда отзывы о моих московских успехах были моей матерью представлены в феодосийскую гимназию, то директор, гуманный и престарелый Василий Ксенофонтович Виноградов, развел руками и сказал: «Сударыня, мы, конечно, вашего сына примем, но должен вас предупредить, что идиотов мы исправить не можем».
Максимилиан Волошин. Записи 1932 года

zanoza
2018-06-26 18:34:11
А судьи кто??? :)
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