Судья, полицейский и ветеран: кого Парфенчиков наградил медалями за заслуги перед Карелией

Глава республики Артур Парфенчиков подписал указ о награждении медалями "За заслуги перед республикой Карелия" особо отличившихся граждан.

Текстовая копия указа о награждении медалями опубликована на сайте регионального правительства.

Обладателями госнаград стали семь человек.

Так, в списке получателей медалей находятся: заведующий кафедрой института филологии Петрозаводского государственного университета Владимир Захаров; заместитель директора Музея изобразительных искусств республики Карелия Оксана Лангуева; ветеран Великой Отечественной войны, член региональной общественной организации "Карельское землячество" Владимир Минаров; директор Нацбиблиотеки Карелии Марина Никишина; заместитель начальника полиции по оперативной работе МВД Карелии Алексей Олюшкин; член карельского отделения Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" Борис Таратунин; советник при ректорате Петрозаводского университета Валерий Шлямин.

В документе сообщается, что эти люди награждены "за высокие достижения и заслуги перед Республикой Карелия и ее жителями в области экономической, социально-культурной, государственной и общественной, профессиональной деятельности в сфере культуры, искусства, образования, охраны здоровья, жизни и прав граждан".

В указе также перечислены персоны, которым губернатор присвоил звания заслуженных артистов, врачей, работников здравоохранения, деятелей искусств и так далее.

Ранее сообщалось, что Парфенчиков предложил предусмотреть возможность посмертного награждения медалью "За заслуги перед Республикой Карелия".