Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
06:40, 10 Апреля 2018

Судья сделал замечание Ильину и Круподерщикову, которых судят за гибель детей на Сямозере

По теме

Более 320 свидетелей и экспертов планируют допросить в суде по делу о гибели детей на Сямозере
10.04.18 11:16
Объявлен аукцион на ремонт четырех мостов в Карелии
10.04.18 11:07
ФОТО: В посёлке Карелии жилой многоквартирный дом утонул в луже
10.04.18 10:51
Все новости
Загрузка...

Судья горсуда Петрозаводска Александр Смирнов сделал замечание бывшим инструкторам лагеря Павлу Ильину и Валерию Круподерщикову.

 Судья прерывал 8 апреля представителя прокуратуры Карелии, которая зачитывала текст обвинительного заключения, и попросил встать бывших инструкторов.

"Суд вам делает замечание за постоянные разговоры в зале судебного заседания. У вас будет достаточно времени пообщаться после судебного заседания", - сказал судья Александр Смирнов и попросил прокурора продолжить чтение.

Отметим, что ранее суд сделал замечание адвокату экс-координатора лагеря Вадима Виноградова, из-за опоздания которого судебное заседание началось позже на 15 минут.

Добавим, что во вторник суд продолжит рассмотрение этого резонансного уголовного дела.

По теме

Более 320 свидетелей и экспертов планируют допросить в суде по делу о гибели детей на Сямозере
10.04.18 11:16
Объявлен аукцион на ремонт четырех мостов в Карелии
10.04.18 11:07
ФОТО: В посёлке Карелии жилой многоквартирный дом утонул в луже
10.04.18 10:51
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-04-10 11:03:54
Хде Улицкая и Познер?
Andrey+
2018-04-10 10:05:28
Как интересно: в горсуде на стенах для подсудимых план побега приклеили...
однозначно
2018-04-10 08:48:15
Посадил бы сопляков в клетку, сразу разговорчики прекратились.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.04.2018, 06:40
На Карелию надвигается очередной снегопад
05.04.2018, 10:41
Он переформатировался и никуда не делся
05.04.2018, 11:30
СРОЧНО: В Петрозаводске ребенок выпал из окна квартиры на 8-м этаже
05.04.2018, 17:13
Геннадий Боднарчук прокомментировал приговор Юрию Дмитриеву
05.04.2018, 16:43
Суд оправдал Юрия Дмитриева
05.04.2018, 14:31
Стало известно о состоянии мальчика, упавшего в Петрозаводске с 8-го этажа

Аналитика

09.04.2018 12:39
Тема недели
Дело о гибели детей на Сямозере
В Карелии началось рассмотрение судом уголовного дела о гибели детей на Сямозере.
Эхо внешней политики России добирается до Карелии 14
09.04.2018 09:40
"Весь поселок за тебя, Эдуард"
05.04.2018 10:12
Руководитель "со стройки"
04.04.2018 14:05
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс 11
28.03.2018 16:05
Вся аналитика

Медиа

Программа "Заживём" от ТНТ-Онего
06.04.2018 13:21
все фото и видео

Опрос

Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»