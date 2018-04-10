06:40, 10 Апреля 2018
Судья сделал замечание Ильину и Круподерщикову, которых судят за гибель детей на Сямозере
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Судья горсуда Петрозаводска Александр Смирнов сделал замечание бывшим инструкторам лагеря Павлу Ильину и Валерию Круподерщикову.
Судья прерывал 8 апреля представителя прокуратуры Карелии, которая зачитывала текст обвинительного заключения, и попросил встать бывших инструкторов.
"Суд вам делает замечание за постоянные разговоры в зале судебного заседания. У вас будет достаточно времени пообщаться после судебного заседания", - сказал судья Александр Смирнов и попросил прокурора продолжить чтение.
Отметим, что ранее суд сделал замечание адвокату экс-координатора лагеря Вадима Виноградова, из-за опоздания которого судебное заседание началось позже на 15 минут.
Добавим, что во вторник суд продолжит рассмотрение этого резонансного уголовного дела.
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