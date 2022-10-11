Судьям упраздненного Конституционного суда Карелии будут платить пожизненно в среднем по 150 тыс. в месяц

Пожизненное содержание судей ликвидированного Конституционного суда Карелии обойдется бюджету республики в 2023 году в сумму более 11 млн рублей.
Такая цифра указана в проекте бюджета республики на 2023 год.
Эта сумма предназначена для пожизненного ежемесячного содержания шести судей, ушедших в отставку в связи с упразднением суда.
Размеры выплат отличаются в зависимости от стажа работы, должностного оклада и других критериев, которые определены в законе об упразднении Конституционного суда Карелии на основании федерального законодательства.
В среднем, размер пожизненного содержания каждого судьи в 2023 году составит около 152 тыс. рублей в месяц.
В 2021 году, когда принимался закон об упразднении Конституционного суда Карелии, в правительстве говорили, что это позволит сэкономить бюджетные деньги. В то время на содержание Конституционного суда из бюджета республики выделялось по 27 млн рублей в год.
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