Судьям упраздненного Конституционного суда Карелии будут платить пожизненно в среднем по 150 тыс. в месяц

Пожизненное содержание судей ликвидированного Конституционного суда Карелии обойдется бюджету республики в 2023 году в сумму более 11 млн рублей.

Такая цифра указана в проекте бюджета республики на 2023 год.

Эта сумма предназначена для пожизненного ежемесячного содержания шести судей, ушедших в отставку в связи с упразднением суда.

Размеры выплат отличаются в зависимости от стажа работы, должностного оклада и других критериев, которые определены в законе об упразднении Конституционного суда Карелии на основании федерального законодательства.

В среднем, размер пожизненного содержания каждого судьи в 2023 году составит около 152 тыс. рублей в месяц.

В 2021 году, когда принимался закон об упразднении Конституционного суда Карелии, в правительстве говорили, что это позволит сэкономить бюджетные деньги. В то время на содержание Конституционного суда из бюджета республики выделялось по 27 млн рублей в год.