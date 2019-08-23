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Новости. Экономика
16:03, 23 Августа 2019
фото: gov.karelia.ru

Судостроительный завод в Петрозаводске получил заказов на 3,3 млрд рублей

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АО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" обеспечено заказами на строительство шести судов общей стоимостью 3,3 млрд рублей.

Об этом сообщил сегодня заместитель секретаря Совета безопасности РФ Сергей Вахруков на церемонии спуска на воду нового судна "Юрий Маслюков", предназначенного для дноуглубительных работ.

"На ближайшие несколько лет есть хороший заказ на 6 судов общим объемом более 3,3 млрд рублей", – отметил Вахруков. 

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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