Суды двух районов Карелии скоро получат новых руководителей

Стало известно, кто может занять посты председателей районных судов в Кондопоге и Лахденпохье.

Эти должности оказались вакантными в прошлом году после того, как председатели обоих судов ушли в отставку.

В середине января квалификационная коллегия судей Карелии объявила конкурс на замещение должности председателя Кондопожского районного суда. На этот пост собирается претендовать сын депутата карельского парламента. А документы на нового председателя Ландехпохского районного суда уже прошли согласование кадровой комиссии при президенте РФ. Кто эти люди, читайте в в интернет-газете "Вести Карелии.