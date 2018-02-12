Суды Карелии опровергли слова депутата Лопаткиной о приостановке в приеме исков по "северным"

Представители районных судов республики опровергли информацию о том, что судебные инстанции прекратили прием исков от граждан, добивающихся выплаты "северных надбавок" сверх МРОТ.

12 февраля депутат Законодательного собрания Карелии Анна Лопаткина во время парламентского часа заявила о том, что у нее есть информация из районов республики о том, что суды приостановили прием исковых заявлений от граждан, которые добиваются выплат "северных" сверх МРОТ.

Лопаткина сослалась на сообщения из двух районов.

"Сейчас пошли сообщения из Лоух, из Суоярви, что суды приостановили прием таких исковых заявлений. Или отложили. То есть суд не проводится", - заявила депутат.

Корреспондент интернет-издания "Вести Карелии" связался с представителями Лоухского и Суорявского районных судов.

Работники судебных органов опровергли информацию о приостановке в приеме исков по "северным".

Что сказали в суде, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".