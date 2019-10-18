12:35, 18 Октября 2019
Сумма на ремонт дорог Петрозаводска в 2020 году вырастет почти до миллиарда рублей
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Составленный администрацией Петрозаводска список дорог, которые будут отремонтированы в 2020 году, может увеличиться вдвое благодаря почти двукратному увеличению финансирования.
Ранее администрация города называла сумму в размере 475 млн рублей, за счет которых в 2020 году планируется отремонтировать 11 улиц.
Но эта цифра не окончательная - она достигнет почти 900 млн рублей. А с учетом средств на обустройство дорожной инфраструктуры общая сумма может составить около 1 млрд рублей.
Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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