Сумма на ремонт дорог Петрозаводска в 2020 году вырастет почти до миллиарда рублей

Составленный администрацией Петрозаводска список дорог, которые будут отремонтированы в 2020 году, может увеличиться вдвое благодаря почти двукратному увеличению финансирования.

Ранее администрация города называла сумму в размере 475 млн рублей, за счет которых в 2020 году планируется отремонтировать 11 улиц.

Но эта цифра не окончательная - она достигнет почти 900 млн рублей. А с учетом средств на обустройство дорожной инфраструктуры общая сумма может составить около 1 млрд рублей.

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