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Новости. Общество
12:35, 18 Октября 2019
фото: Столица на Онего

Сумма на ремонт дорог Петрозаводска в 2020 году вырастет почти до миллиарда рублей

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Составленный администрацией Петрозаводска список дорог, которые будут отремонтированы в 2020 году, может увеличиться вдвое благодаря почти двукратному увеличению финансирования.

Ранее администрация города называла сумму в размере 475 млн рублей, за счет которых в 2020 году планируется отремонтировать 11 улиц.

Но эта цифра не окончательная - она достигнет почти 900 млн рублей. А с учетом средств на обустройство дорожной инфраструктуры общая сумма может составить около 1 млрд рублей.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Горожанин
2019-10-18 13:53:55
Желательно все-таки, чтобы росло количество и качество дорог, а не сумма затраченных средств
Американец
2019-10-18 13:16:37
представляю, как у яблочников и прочих пукан сорвёт от зависти. При них ремонта не было
кир
2019-10-18 12:50:00
Самобытные не могут сами такие деньги зарабатывать.
Гость
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