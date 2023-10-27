Суоярвский район стал лидером по расселению аварийного жилья в Карелии

Как рассказал глава региона, уже расселили 733 квартиры из 995.

Первые 30 жильцов дома по улице Первомайской в Суоярви получили ключи от новых квартир, сообщили в официальном паблике республики Карелия 1 ноября.





Как отметили в источнике, это второй дом в городе, построенный по программе расселения аварийного жилья. Сюда переедут 470 человек из Суоярви, поселков Райконкоски и Лахколампи.





Как рассказал на своей странице в соцсети глава Карелии, Суоярвский район — лидер по расселению аварийки.

«Сегодня мы здесь на финальном этапе: из 995 квартир расселено 733. До конца года вопрос закроем», — написал Артур Парфенчиков.



