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Новости. Происшествия
11:13, 05 Апреля 2019
фото: ОНФ Карелии

"Суоярвское озеро активно будет загрязняться", прогнозируют местные власти

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В административном центре Суоярвского района Карелии не работают очистные сооружения, канализационные стоки попадают в местное озеро.

Об этом "Столице на Онего" рассказала глава Суоярвского района Наталья Васенина.

"Очистные сооружения имеют собственника. Очистные сооружения когда-то относились с Суоярвской картонной фабрике, владел которой Юрий Иванович Иванов. Он уже давно выехал в неизвестном направлении, на все письма никак не реагирует", - сказала Васенина.

По ее словам, депутаты города в декабре 2018 года выделяли деньги для работников станции очистных сооружений, но 31 марта 2019 года средства закончились.

"Каких-то больших денег… у нас тоже нет возможности все это содержать. То есть Суоярвское озеро активно будет загрязняться", - добавила она.

Как пояснил глава администрации Суоярвского района Олег Болгов, собственники системы водоотведения и очистных сооружений не выполняют своих обязанностей и обязательств по очистке сточных вод и не заключают договоры на предоставление данных объектов в пользование другим организациям.

"Мы все контрольные, надзорные органы, правоохранителей проинформировали в прошлом году. Тут уже к ним надо задавать вопросы, какие меры они предпринимают", - пояснил Болгов.

Он пояснил, что сейчас на станции очистных сооружений нет персонала, она работает в автоматическом режиме. До первой аварии.

Как ранее сообщалось, в декабре 2018 года, жители Суоярви делились в Сети фото очередного разлива сточных вод – по городским улицам потекли желтые зловонные реки. Горожане такой картинке не удивляются, поскольку аварии на сетях здесь стали нормой. Но с 1 января в Суоярви некому будет устранять даже аварийные ситуации. Компания, владеющая сетями водоотведения (Суоярвская картонная фабрика), в данный момент проходит процедуру банкротства.

В еще более парадоксальной ситуации в Суоярви находятся канализационные очистные сооружения. Собственник – картонная фабрика – делит КОС со своим бывшим директором, который частично распродал имущество. На протяжении четырех лет идут суды. И сегодня местная администрация не может даже получить тариф на очистку сточных вод. Госкомитет по ценам и тарифам республики на протяжение восьми месяцев не устанавливает тариф, поскольку организация, решившая взять в аренду сети, не может предоставить всех необходимых документов.

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Комментарии

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Изя
2019-04-05 11:45:14
Если нет обычного прокурора в Республике , так может природоохранный прокурор что то сделает и скажет . Доколе , эти преступления будут продолжаться .? :)
zanoza
2019-04-05 11:22:00
Бардак! Республика в полном .овне ,в прямом смысле этого слова!
Гость
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