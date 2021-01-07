Супер-техника брошена на поиски мальчика, после пропажи которого в Карелии возбудили дело об убийстве

фото: Госкомитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Поиски 6-летнего Филиппа Мельника, которые контролирует Следственный комитет России, ведутся с применением самой современной техники и оборудования.

Об этом сообщил Госкомитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Пропавшего ищут в реке Тохмайоки в районе поселка Хелюля Сортавальского района.

В работах на реке используется гидролокатор бокового обзора, водолазный телевизионный комплекс. Спасатели, которые погружаться под воду, одеты в специальные финские водолазные костюмы УРШУИТ, закупленные в 2020 году. Каждый рабочий день водолазами совершается порядка четырёх погружений в реку.

Также дно реки проверяют из лодки с использованием двух камер с инфракрасной подсветкой.

Ведутся поисковые работы и с воздуха. Для этого используется современный квадрокоптер DJI Mavic Pro с тепловизором.

Спасатели обследуют территорию, определённую в рамках расследования уголовного дела, возбужденного ранее по статье УК РФ "убийство".

По версии следствия, Филипп ушел из дома днем 28 декабря, после чего пропал. Через несколько дней было возбуждено уголовное дело, которое взял под контроль центральный аппарат Следственного комитета России.