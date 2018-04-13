Супруга Сергея Шнурова рассказала, что муж в ней ненавидит

Супруга лидера группы "Ленинград" Матильда рассказала, что Сергей Шнуров в ней ненавидит.

Как отмечает Cosmo, 44-летний Сергей Шнуров и 31-летняя Матильда Шнурова (Елена Мозговая) летом отпразднуют восьмую годовщину свадьбы. Несмотря на репутацию отпетого хулигана, Сергей — романтик. Артист посвящает Матильде песни, кричит о чувствах к ней на концертах и рассказывает в Instagram.

Недавно Матильда стала героиней нового выпуска бьюти-влога Натальи Ионовой. Во время съемок Шнурова рассказала, что муж ее никогда не критикует, но есть кое-что, что его очень в ней раздражает.

"Ему все равно, накрашенная я или не накрашенная. Но он не любит прямые волосы. Он просто ненавидит, когда я выпрямляю волосы, и ругается. Это его единственное замечание в мой адрес, а во всем остальном он меня никогда не критикует. Я думаю, это вопрос первого впечатления. Когда мы впервые увиделись, я носила мелкие кудри. Он меня увидел в таком образе — и запомнил. И теперь ему нравятся только кудри", — поделилась Матильда.