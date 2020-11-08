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Супруга Трампа готовится подать на развод

Новости. Общество
19:40, 08 Ноября 2020
фото: © РИА Новости / Стрингер
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Жена действующего президента США Дональда Трампа Меланья ожидает окончания его полномочий, чтобы подать на развод.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на издание Daily Mail.

"Меланья считает каждую минуту до момента, когда он покинет пост и она сможет развестись", — рассказала бывшая помощница президента Омароса Маниголт-Ньюман.

По ее словам, пара до сих пор не распалась, так как первую леди могли ждать неприятные последствия.

"Если бы Меланья смогла выдержать крайнее унижение и уйти, пока Трамп находился у власти, он нашел бы способ ее наказать", — считает она.

По словам другой бывшей помощницы первой леди, Стефани Волкофф, брак Трампа с Меланьей был своего рода сделкой. Супруги даже спали в разных комнатах.

Как утверждает Волкофф, переезд первой леди из Нью-Йорка в Вашингтон произошел только спустя пять месяцев после инаугурации из-за переговоров о постбрачном соглашении. Оно было необходимо, чтобы сын президента Бэррон получил свою долю в наследстве.

В материале отмечается, что Меланья Трамп неоднократно заявляла в интервью о прекрасных отношениях с супругом. Однако, как считает адвокат Кристина Превайт, Меланье может быть запрещено критиковать мужа в СМИ по условиям брачного контракта. Аналогичную договоренность Трамп заключил со своей второй женой Марлой Мейплз. Ей запрещено писать книги о бывшем супруге или негативно отзываться о нем в интервью.

Журналисты не раз обращали внимание на разные признаки того, что отношения между супругами охладели. Так, американский лидер бросал жену под дождем, а сам уходил с зонтом. На одном из мероприятий на видео попал момент, как Трамп пытается взять супругу за руку, но она в ответ лишь шлепает его по ладони. А в феврале 2018 года модель журнала Playboy Карен Макдугал рассказала, что Трамп изменял жене с ней.

Дональд и Меланья Трамп поженились в январе 2005-го, а через год у супругов родился сын Бэррон.

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