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Супруги из Петрозаводска отметили «золотую» свадьбу

Новости. Общество
14:20, 07 Ноября 2023
фото: © Управление ЗАГС Республики Карелия / VK

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Инна Колыхматова поздравила чету Хейккинен.

Супруги Хейккинен из Петрозаводска отметили «золотую» свадьбу, сообщили в паблике управления ЗАГС Карелии. Чествование 50-летием семейной жизни Александра Яковлевича и Ирины Николаевны прошло 2 ноября 2023 года в Большом зале Дворца торжественных церемоний города.

История любви супругов началась в ноябре 1971 года: уроженца Карелии Александра и уроженку Камчатки Ирину соединил Ленинград, где оба учились. Встречались 3 года, а 2 ноября 1973 года поженились. Вскоре после свадьбы уехали на Камчатку, где прожили счастливых 22 года, где родились их дети — Роман, Айно и Злата. В 1995 году переехали в Карелию.



 Юбиляров поздравила временно исполняющая обязанности главы Петрозаводска Инна Колыхматова, которая вручила виновникам события свидетельство о свадебном юбилее и памятный подарок. Под аплодисменты близких и родных супруги исполнили «золотой» свадебный вальс, рассказали в источнике.

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