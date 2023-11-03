Супруги из Петрозаводска отметили «золотую» свадьбу

Инна Колыхматова поздравила чету Хейккинен.

Супруги Хейккинен из Петрозаводска отметили «золотую» свадьбу, сообщили в паблике управления ЗАГС Карелии. Чествование 50-летием семейной жизни Александра Яковлевича и Ирины Николаевны прошло 2 ноября 2023 года в Большом зале Дворца торжественных церемоний города.

История любви супругов началась в ноябре 1971 года: уроженца Карелии Александра и уроженку Камчатки Ирину соединил Ленинград, где оба учились. Встречались 3 года, а 2 ноября 1973 года поженились. Вскоре после свадьбы уехали на Камчатку, где прожили счастливых 22 года, где родились их дети — Роман, Айно и Злата. В 1995 году переехали в Карелию.





Юбиляров поздравила временно исполняющая обязанности главы Петрозаводска Инна Колыхматова, которая вручила виновникам события свидетельство о свадебном юбилее и памятный подарок. Под аплодисменты близких и родных супруги исполнили «золотой» свадебный вальс, рассказали в источнике.