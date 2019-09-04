Супруги из Ростовской области задержаны при попытке обокрасть гипермаркет в Петрозаводске

Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемых в краже товаров в гипермаркете на Кукковке, сообщает карельское отделение Росгвардии.

"В Петрозаводске сотрудники вневедомственной охраны выезжали на сработку сигнализации в один из гипермаркетов Кукковки. Причиной вызова росгвардейцев стала семейная пара, которая прошла мимо кассового узла с неоплаченным товаром на общую сумму более 7,5 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при проверке документов выяснилось, что 43-летняя женщина приехала в Карелию из Ростовской области, установлением личности её супруга занимаются полицейские.

Правонарушители переданы сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.