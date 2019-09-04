08:20, 04 Сентября 2019
Супруги из Ростовской области задержаны при попытке обокрасть гипермаркет в Петрозаводске
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Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемых в краже товаров в гипермаркете на Кукковке, сообщает карельское отделение Росгвардии.
"В Петрозаводске сотрудники вневедомственной охраны выезжали на сработку сигнализации в один из гипермаркетов Кукковки. Причиной вызова росгвардейцев стала семейная пара, которая прошла мимо кассового узла с неоплаченным товаром на общую сумму более 7,5 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при проверке документов выяснилось, что 43-летняя женщина приехала в Карелию из Ростовской области, установлением личности её супруга занимаются полицейские.
Правонарушители переданы сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.
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