Суточное число заболевших коронавирусом в Карелии вновь пошло в рост

За минувшие сутки выявлено 52 новых случая коронавирусной инфекции в республике.

На 22 июня в Карелии зарегистрировано 136908 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 18028 детей. За минувшие сутки выявлены 52 инфицированных (5 – дети), из них непривитых – 31 (59,6%). Сутками ранее этот показатель был 47. Об этом сообщает глава Минздрава республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В ковидных стационарах получают лечение 189 пациентов, в состоянии средней тяжести – 165 человек, в тяжёлом – 24 (из них непривитых - 24).

В отделениях ИТАР нет крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 134419 человек, за последние сутки – 49.

За сутки не зарегистрировано смертей от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии инфекция унесла жизни 1514 человек.