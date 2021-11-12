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Суточный показатель инфицированных COVID-19 в Карелии по-прежнему держится ниже отметки в 200 человек

Новости. Общество
09:25, 20 Декабря 2021
фото: © Владимир Гердо / ТАСС

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За минувшие сутки в республике выявлено 193 новых случаев коронавируса, сообщил глава карельского Минздрава Михаил Охлопков.

На 20 декабря в регионе зарегистрированы 88032 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 10702 ребёнка. За прошедшие сутки выявлены 193 инфицированных (7 - дети), из них непривитых – 182 (94,3%). Об этом пишет министр здравоохранения республики Михаил Охлопков нас своей странице в соцсети.

В ковидных стационарах получают лечение 725 пациентов, в состоянии средней тяжести – 656 человек, в тяжёлом – 66 (из них непривитых - 66).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь трех крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 83210 человек, за последние сутки – 208.

За сутки зарегистрированы еще четыре смерти от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1154 человек.

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