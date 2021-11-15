Суточный показатель инфицированных COVID-19 в Карелии вновь превысил 200 человек

За минувшие сутки в республике было выявлено 209 случаев коронавируса, сообщил на своей странице глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 24 декабря в Республике Карелия зарегистрированы 88854 инфицированных коронавирусной инфекцией,.

За прошедшие сутки выявлены 209 инфицированных, из них непривитых — 200 (95,7%).

В ковидных стационарах получают лечение 727 пациентов, в состоянии средней тяжести — 668 человек, в тяжёлом — 55 (из них непривитых — 55).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 84057 человек, за последние сутки — 220.

За сутки зарегистрированы 4 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1170 человек.