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Суточный рост выявленных случаев ковида в России уже несколько дней не превышает 0,9%

Новости. Общество
11:09, 10 Июля 2020
фото: © Станислав Красильников/ТАСС
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Общее число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в России составляет 7713936, сообщили в оперштабе РФ.

За минувшие сутки вирус выявили у 6635 человек. Суточный рост этого показателя уже четыре дня не превышает 0,9%.

За весь период пандемии коронавирусной инфекции в России выздоровели 489068 человек, за прошедшие сутки выписались по выздоровлению – 7752.

За последние 24 часа подтверждено 174 летальных случаев пациентов с ковидом. Всего умерли – 11017.

Напомним, общее число инфицированных ковидной инфекцией в Карелии на 10 июля составило 1684.

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