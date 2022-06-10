Свечи памяти зажгут в Петрозаводске

Жителей Карелии приглашают 22 июня принять участие в акции «Свеча памяти».

По всей России 22 июня зажгутся свечи в памяти о ветеранах Великой Отечественной войны.

Как рассказали в Карельском центре молодежи, жители республики могут присоединиться к акции 22 июня в 4 часа утра. В Петрозаводске акция пройдет у мемориала Вечный огонь на площади Ленина.

В этом году «Свеча памяти» также пройдет и в онлайн-формате. Желающие могут зажечь виртуальную свечу на сайте деньпамяти.рф. Каждая свеча — это один рубль, который пойдет на медицинскую помощь ветеранам войны.

Главная цель акции — зажечь как можно больше виртуальных свечей, чтобы не только почтить память погибших, но и помочь ветеранам, которым требуется помощь.