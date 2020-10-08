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Мошенники обманули ясновидящую в Петрозаводске

Новости. Происшествия
09:59, 09 Октября 2020
фото: © shutterstock.com/Cora Reed
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Женщина хотела продать коляску в интернете, но вместо этого лишилась денег сама, сообщили в МВД по Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 46-летняя женщина. Она рассказала, что с ее банковской карты похитили 7 тысяч рублей. Жительница Карелии продавала коляску в интернете. Она разместила объявление на одном из сайтов и через время получила сообщение в популярном мессенджере.

Покупатель попросил номер банковской карты петрозаводчанки и парольную информацию, якобы чтобы перевести деньги за товар. А потом спросил и пароль из смс. Женщина выполнила все требования и лишилась 7 тысяч рублей.

Позднее полицейским жительница карельской столицы рассказала, что о таких мошенничествах не слышала и была уверена, что поступает правильно. А также сообщила, что является ясновидящей и ее посетило видение и теперь она знает, как выглядят мошенники. Она описала внешность мошенников и обещала сообщить, если "увидит" что-то еще.

Полиция проводит проверку.

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