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Свет погас в одном из районов Петрозаводска

Новости. Общество
09:44, 26 Октября 2021
фото: © freepik

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Несколько улиц в Соломенном временно останутся без света из-за подключения новой кабельной линии.

По сообщению «ОРЭС — Петрозаводск», 26 октября в Соломенном запланировано подключение новой кабельной линии к новой воздушной. Это должно повысить надежность электроснабжения потребителей района.

В связи с этим с 9.00 до 16.00 дома на нескольких улицах района будут отключены от электроэнергии.

Отключение коснется улиц Анны Романовой, Логмозерская, Рабочая, Борнаволокская, Любы Тумановой, Алексеевская, Ряпушковая; проездов Камышовый, Тихий, Юхновский, Рыбацкий, Камышовый, Гапнаволокский, Светичский, а также Логмозерской набережной.

По мере выполнения работ в более ранние сроки все дома будут оперативно подключены.

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