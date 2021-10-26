Свет погас в одном из районов Петрозаводска

Несколько улиц в Соломенном временно останутся без света из-за подключения новой кабельной линии.

По сообщению «ОРЭС — Петрозаводск», 26 октября в Соломенном запланировано подключение новой кабельной линии к новой воздушной. Это должно повысить надежность электроснабжения потребителей района.

В связи с этим с 9.00 до 16.00 дома на нескольких улицах района будут отключены от электроэнергии.

Отключение коснется улиц Анны Романовой, Логмозерская, Рабочая, Борнаволокская, Любы Тумановой, Алексеевская, Ряпушковая; проездов Камышовый, Тихий, Юхновский, Рыбацкий, Камышовый, Гапнаволокский, Светичский, а также Логмозерской набережной.

По мере выполнения работ в более ранние сроки все дома будут оперативно подключены.