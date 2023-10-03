Свет вернулся в дома жителей двух районов Петрозаводска

О восстановлении электроснабжения сообщили в ЕДДС карельской столицы.

Из-за аварии на сетях оставались без света два района.

Электроснабжение восстановили в домах на Рыбке и в Сулажгоре (частично), сообщили в ЕДДС карельской столицы.

Устраняли повреждения на сетях специалисты АО «ОРЭС-Петрозаводск».

Напомним, в среду , 4 октября, в 13.00 Сулажгора и Рыбка остались без электроэнергии.