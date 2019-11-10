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Новости. Общество
10:11, 10 Ноября 2019
фото: Столица на Онего

Свет включили на трассе "Фонтаны" в Петрозаводске

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Для любителей лыжных и пеших прогулок на трассе "Фонтаны" установили освещение.

К началу зимнего сезона лыжную трассу "Фонтаны" подсветили – установили наружное освещение от стоянки до развилки, где проходят массовые праздники. До конца ноября светильники планируют установить и на парковке. Работать освещение для любителей лыжного спорта и скандинавской ходьбы будет до 21.00-21.30. Если у активных горожан возникнет желание посещать трассу в утренние часы, когда в межсезонье и зимой темно, свет будут включать и в это время.

Об всем этом рассказал главе Петрозаводска Ирине Мирошник руководитель "Дирекции спортивных сооружений" Василий Филин. На выездном совещании подвели итоги работ по благоустройству популярной у горожан лыжной трассы.

Какие еще блага цивилизации появятся для любителей спорта на трассе "Фонтаны", читайте здесь.

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Комментарии

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Матонен
2019-11-10 11:18:39
Спасибо всем , кто организовал и создал освещение трассы !
Гость
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