Светящиеся заяц и медведь появятся в райцентре Карелии (ФОТО)

Новогодние светодиодные фигуры устанавливают в Сортавале к Рождественской ярмарке.

Началась подготовка к рождественской ярмарке, которая будет проходить с 7 по 11 января в центральном сквере на площади Кирова в Сортавале. С 29 декабря здесь ведется установка новогодних светодиодных фигур. На площади появятся шар, арки, медведь, заяц и трон, пишут на официальной странице администрации Сортавальского района в соцсети.

Яркая инсталляция оформит фотозону ярмарки. Монтаж планируют завершить к 31 декабря, чтобы подарить сортавальцам и гостям города атмосферу новогодней сказки.

Напомним, цветной медведь и сверкающие деревья украсили центральную площадь Петрозаводска.