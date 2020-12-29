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Светящиеся заяц и медведь появятся в райцентре Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
10:15, 30 Декабря 2020
фото: © Сортавальский район
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Новогодние светодиодные фигуры устанавливают в Сортавале к Рождественской ярмарке.

Началась подготовка к рождественской ярмарке, которая будет проходить с 7 по 11 января в центральном сквере на площади Кирова в Сортавале. С 29 декабря здесь ведется установка новогодних светодиодных фигур. На площади появятся шар, арки, медведь, заяц и трон, пишут на официальной странице администрации Сортавальского района в соцсети.

Яркая инсталляция оформит фотозону ярмарки. Монтаж планируют завершить к 31 декабря, чтобы подарить сортавальцам и гостям города атмосферу новогодней сказки.

Напомним, цветной медведь и сверкающие деревья украсили центральную площадь Петрозаводска.

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