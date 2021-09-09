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Светофор отключат в микрорайоне Петрозаводска из-за ремонта

Новости. Общество
11:41, 15 Сентября 2021
фото: © Паблик ВК «Костомукшский городской округ»

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Светофор на пересечении Карельского проспекта и улицы Василия Маргелова отключат в среду на час.

По сообщению администрации города, сегодня с 14 до 15 часов на пересечении Карельского проспекта и улицы Василия Маргелова (в створе Сортавальской улицы) отключат светофор. Временные неудобства связаны с плановыми работами на объекте.

Администрации Петрозаводска просит водителей и пешеходов быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения.

Ранее сообщалось об установке светофора на выезде из Петрозаводска, где часто происходят ДТП.

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