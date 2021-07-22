Светофор появится рядом с поликлиникой в Петрозаводске

На пересечении улиц Кирова и Еремеева в Петрозаводске установят светофор, сообщили в администрации столицы Карелии.

На перекрестке улиц Кирова и Еремеева стартовали работы по установке светофорного объекта. Сейчас здесь меняют бортовой камень вдоль тротуара. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Администрация города просит пешеходов быть внимательными и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Работы, предусмотренные контрактом, планируется завершить к началу нового учебного года. Нерегулируемый пешеходный переход вблизи школы и поликлиники станет удобнее и безопаснее, считают в мэрии.

В администрации Петрозаводска напомнили, в этом году в карельской столице также планируется установка новых светофоров в районе Соломенского шоссе и улицы Федора Тимоскайнена.