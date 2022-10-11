Светошумовой пистолет и два золотых браслета стали добычей квартирного вора в Карелии

Подозреваемый решил пострелять у себя дома, на шум соседи вызвали полицию, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского района заявил о преступлении житель районного центра. Из квартиры мужчины после вечеринки пропали светошумовой пистолет, дюжина патронов к нему, кобура и два золотых браслета, которые носила его сожительница.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 49-летнего подозреваемого, который был одним из гостей застолья. Он рассказал, что хозяин квартиры во время вечеринки демонстрировал шумовой пистолет приглашенным.



Затем он отправился спать, а подозреваемый похитил пистолет с боеприпасами и кобурой, а также женские украшения, хранившиеся рядом. Золото он сразу же сдал в ломбард, где получил 11 тысяч рублей.



Деньги мужчина потратил на оплату коммунальных услуг и алкоголь. После выпитого злоумышленник решил проверить, как работает пистолет, и стал стрелять прямо в своей комнате в общежитии. Из-за шума соседи вызвали сотрудников полиции, которые и задержали подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело о краже.