Как правильно выбрать клубнику и черешню, рассказали в управлении Роспотребнадзора Карелии.

На сайте Роспотребнадзора Карелии сообщили, на что обращать внимание при покупке ягод, а также рассказали, как правильно мыть и хранить продукцию.

Покупая ягоды необходимо обращать внимание на внешний вид:

— Плоды клубники должны быть целыми, упругими и гладкими, поверхность без следов гниения. Листочки должны быть свежими (не сухими), насыщенного зеленого цвета. Свежая клубника имеет яркий аромат, даже в нескольких метрах от прилавка.

— У хорошей черешни кожица чистая, гладкая, с глянцевым блеском, без вмятин и трещин. Матовая поверхность, отсутствие отблеска, говорит, что ягода сорвана давно. Мякоть качественной ягоды плотная, упругая. Если черешня наощупь мягкая, скорее всего, она перезрела или начала портиться.

— У черешни должна быть плодоножка. Если ее нет, то в месте ее прикрепления к ягоде образуются входные ворота для попадания грязи и микробов. Плодоножка свежей ягоды эластичная, зеленого цвета. Сухая, потемневшая плодоножка бывает у долго хранившихся ягод, что, скорее всего, скажется на их вкусе.

Вкус черешни зависит от сорта и окраски ягод. Желтая и розовая черешня более нежная и водянистая, вкус у нее не ярко выражен, кисло-сладкий; темноокрашенные ягоды черешни отличаются более ярким насыщенным вкусом и сладостью.

За время созревания ягод, на них воздействует множество факторов внешней среды — солнце, дождь, а также пыль, газы, химические вещества, личинки насекомых и большое количество микроорганизмов — возбудителей инфекционных заболеваний.

Перед употреблением ягод их нужно тщательно помыть. На поверхности могут остаться частички песка, земли и вредные бактерии. Поэтому грязный продукт может привести к отравлению.

Насыпьте ягоды в дуршлаг. Промойте под струей проточной воды. Для промывания используйте только холодную воду, нет смысла ошпаривать ягоды кипятком или использовать мыло. После мытья тщательно просушите.

Если перед мытьем хвостик черешни был удален, съесть ее надо особенно быстро, ягоды, вымытые вместе с плодоножкой, могут храниться дольше, даже при комнатной температуре.

Проявите предельное внимание к тщательному очищению ягод перед едой, и никогда не дегустируйте немытые ягоды на рынке.

После покупки, если вы не планируете съесть ягоды в ближайшее время, сразу поместите их на хранение в холодильник. Хранить ягоды лучше в бумажном пакете, или любой пластиковой емкости. Ягоды, приготовленные для хранения, не мойте и не отделяйте от черешков, это уменьшит срок хранения. В холодильнике черешня сохраняет свежесть до десяти дней. Хранить ее надо отдельно от фруктов, выделяющих этилен — яблок, бананов, иначе черешня под воздействием этилена быстро испортится. Учтите, что желтая, розовая черешня и ягоды ранних сортов плохо переносят хранение, их лучше съесть сразу.