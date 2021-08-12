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Свежий ремонт железнодорожного вокзала в Петрозаводске приходит в негодность (ФОТО)

Новости. Общество
13:20, 13 Августа 2021

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Жители столицы Карелии возмущены качеством ремонта железнодорожного вокзала в Петрозаводске: туда уже просочилась сырость.

Сырость обнаружена в проходе железнодорожного вокзала, а на потолке недавно отремонтированного объекта деформировано покрытие. Об этом сообщает паблик «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«И года не прошло — все отваливается и темнеет от воды и грязи. Интересно, куда подевались потраченные миллиарды бюджетных денег?», — заявил автор поста и опубликовал фото с места.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков заявлял, что реконструкция железнодорожного вокзала позволила сохранить исторический облик здания и при этом сделать его красивым и удобным для пассажиров. 

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