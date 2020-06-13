Парфенчиков поделилися впечатлениями от ремонта железнодорожного вокзала в Петрозаводске (ФОТО)

Глава Карелии Артур Парфенчиков посетил обновленный железнодорожный вокзал и оценил предварительный результат ремонтных работ.

По мнению Парфенчикова, реконструкция позволила сохранить исторический облик здания и при этом сделать его красивым и удобным для пассажиров.

"Уже завершен ремонт инженерных систем и основных помещений, в том числе залов ожидания, билетно-багажного центра и кассовых залов. Важно, что в здании скоро заработает лифт для людей с ограниченными возможностями здоровья. Теперь попасть в зал ожидания и выйти на платформу, которая в прошлом году стала выше, будет гораздо легче. Также идут работы по организации парковки вблизи вокзала. Сейчас строятся два павильона для досмотра пассажиров и завершается реставрация шпиля. Многие помнят знаменитый ресторан, который находился в здании вокзала. Теперь на его месте будет современный бизнес-зал", - сообщил Артур Парфенчиков в соцсети.

Глава региона заявил, что на данный момент продолжается строительство пешеходного моста над железнодорожными путями. Новая конструкция будет разделена на две части: для прохода через пути и к платформам. Для этого построят спуски и лифты, а для безопасности с обеих сторон от железной дороги установят прозрачный 3D-забор, пояснил он.

Также идёт ремонт павильона на вторую платформу и реконструкция стоящего рядом с вокзалом исторического локомотива, которой занимаются специалисты петербургского "Музея железных дорог России", рассказал Парфенчиков.



"Ещё один объект, который обновляется благодаря поддержке Российских железных дорог, это пешеходный тоннель в районе улицы Максима Горького. Работы близки к завершению: стены облицованы плиткой, скоро в тоннеле появится освещение, а на прилегающей территории – асфальт", - добавил он.

"Все внутренние и наружные работы на железнодорожном вокзале планируется закончить в третьем квартале этого года. Уже открылся зал ожидания, вестибюль и санитарные комнаты, включая туалет для маломобильных пассажиров, а также пешеходный тоннель для перехода на вторую платформу", - заключил Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, как платная парковка у ЖД-вокзала в Петрозаводске спровоцировала большие пробки в центре города.