Свидетель рассказал, как обнаружил тело первой жертвы "петрозаводского маньяка"

В Верховном суде Карелии дал показания свидетель, первым оказавшийся на месте преступления, в котором обвиняют Антона Ипатова.

В суде дал показания свидетель Юрий З. Он рассказал, что вечером 19 сентября 2018 года он провожал свою подругу к зданию общежития Петрозаводского медколледжа. Рядом с общежитием свидетели обнаружили тело.

"Провожал девушку в общежитие. Шли со стороны магазина "Шанс". В девятом часу, ближе к девяти вечера. Получается, там такой пригорочек есть. В пяти метрах от себя (увидел, – прим. ред.) – мобильный телефон лежит, светится... Потом обратил внимание на силуэт. Лежит тело человека... Я подошел. Там такой полумрак...Увидел, что это девушка. А потом уже обратил внимание, что руки у нее в крови. В этот момент девушка начала хрипеть", – рассказал свидетель.

Он сообщил, что после этого он увел свою подругу в общежитие, сообщил о произошедшем вахтеру и попросил вызвать полицию и скорую помощь.

"Сам также я выбежал обратно. Начал звонить в "112". Подбежал к девушке. Она уже не подавала признаков жизни", – рассказал на суде свидетель.

По версии следствия, вечером 19 сентября 2018 года он в состоянии алкогольного опьянения возле общежития Петрозаводского медицинского колледжа ножом убил незнакомую девушку. Злоумышленник нанес потерпевшей не менее 15 ударов.

Он же 20 сентября опять же пьяный на берегу реки Лососинка неподалеку от стадиона "Юность" напал на другую девушку и не менее 10 раз ударил ножом. Она умерла на месте происшествия.