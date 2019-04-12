Свидетелю конфликта в баре Петрозаводска сломали нос

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Незнакомец сломал нос посетителю бара в Петрозаводске, сообщил в МВД Карелии.
Мартовской ночью в одном из баров Петрозаводска, расположенных в центре Петрозаводска, отдыхали две компании.
Между ними длился конфликт. Под утро он обострился, завязалась потасовка. Одному из посетителей заведения, который не проявлял активности в противостоянии и не имел к нему отношения, незнакомец сломал нос.
Заявитель обратился в дежурную часть УМВД России по Петрозаводску. Никаких сведений об обидчике он не имел.
Участковый уполномоченный полиции установил личность подозреваемого. Ранее не судимый 30-летний гражданин теперь является фигурантом уголовного дела. Подозреваемому максимально грозит до двух лет лишения свободы.
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