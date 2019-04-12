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Новости. Криминал
11:23, 12 Апреля 2019
фото: © Компания 20th Century Fox

Свидетелю конфликта в баре Петрозаводска сломали нос

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Незнакомец сломал нос посетителю бара в Петрозаводске, сообщил в МВД Карелии.

Мартовской ночью в одном из баров Петрозаводска, расположенных в центре Петрозаводска, отдыхали две компании.

Между ними длился конфликт. Под утро он обострился, завязалась потасовка. Одному из посетителей заведения, который не проявлял активности в противостоянии и не имел к нему отношения, незнакомец сломал нос.

Заявитель обратился в дежурную часть УМВД России по Петрозаводску. Никаких сведений об обидчике он не имел.

Участковый уполномоченный полиции установил личность подозреваемого. Ранее не судимый 30-летний гражданин теперь является фигурантом уголовного дела. Подозреваемому максимально грозит до двух лет лишения свободы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2019-04-12 11:36:56
Небось начал снимать на дурофон, ютюбер хренов. Ну как потасовку не снять и не выложить? Это совершенно невозможно, кроме того одного случая, когда прыгаешь в самую кучу и разминаешь удаль молодецкую. :)
А так надо было лезть под стол, прикинуться ветошью и не отсвечивать. :) "Меня нету, я в домике" :)
В общем, господа ютюберы, осваивайте искусство скрытой съемки :)
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