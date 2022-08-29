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Свидетелю по делу об избиении в колонии Петрозаводска грозит срок за дискредитацию вооруженных сил

Новости. Общество
16:20, 01 Сентября 2022
фото: © ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

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За распространение ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил России, жителю Петрозаводска грозит до 3 лет лишения свободы.

Как сообщается на сайте Петрозаводского городского суда, ранее судимому гражданину П., обвиняемому в распространении заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил России, принято решение избрать меру пресечения в виде ЗОД (запрет определенных действий).

Как стало известно «Столице на Онего», речь идет о 50-летнем жителе Петрозаводска, ранее судимом по нескольким статьям Уголовного кодекса России. А именно по статье 158 (кража), по статье 162 (разбой) и по статье 163 (вымогательство). Немалый срок за эти, в том числе тяжкие преступления, петрозаводчанин отбывал в ИК-9 на Птицефабрике, где его запомнили как постоянно нарушающего режим отбывания наказания.

Напомним, что обвиняемый в дискредитации Вооруженных Сил РФ проходит свидетелем по уголовному делу экс-начальника колонии № 9 Ивана Савельева и его, также бывшего, заместителя Ивана Ковалева, которых он обвиняет в своем избиении. Это уголовное дело рассматривает зампредседателя горсуда, судья Александр Мерков.

Сегодня следствие УФСБ Карелии обвиняет самого гражданина П. в дискредитации Вооруженных Сил России по статье 207.3 ч.1 УК. Как прозвучало на заседании суда под председательством Оксаны Егоровой, в минувшем апреле в соцсетях обвиняемый П. распространил заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных Сил России.

Максимальное наказание по данной статье до 3 лет лишения свободы.

В настоящее время согласно примененному судом Запрету определенных действий петрозаводчанину, в частности, запрещено пользоваться интернетом и телефоном.

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