Свидетельница гибели Цоя раскрыла детали трагедии

Свидетельница аварии, в которой погиб рок-музыкант Виктор Цой, рассказала о новых подробностях трагедии под Ригой.

Женщина, назвавшая себя Парслой, сообщила в интервью телеканалу НТВ, что 15 августа 1990 года она видела, как мимо ее дома на огромной скорости пролетела машина, резко выскочила на встречку и врезалась в автобус. Свидетельница живет в 100 метрах от места ДТП.

Во всей округе в то время телефон был только в доме у Парслы. Это она вызывала скорую и милицию к месту трагедии, доставала тело из покореженной машины.

"Он влетел под автобус, мотор от удара отлетел к ветле. Столкновение было ужасным. Там уже ничем нельзя было помочь", - рассказала женщина.

На следующий день после аварии Парсла узнала у местных следователей причину аварии: в крови Виктора Цоя якобы было обнаружено 1,2 промилле алкоголя.

"А потом это все из документов вымарали. Будто он был кристально трезв", - заявила Парсла.

Следователь Эрика Ашмане, которая вела это дело, сейчас отказывается от любых интервью. Если Цой был нетрезв и кто-то пытался это скрыть, нежелание следователя говорить с журналистами вполне объяснимо. Но в 1991 году Эрика Ашмане еще была открыта для общения. В интервью журналу "Вираж" она заявила: "По моему субъективному мнению, Цой задремал за рулем".

Лидер группы "Кино" погиб в автокатастрофе под Ригой 15 августа 1990 года, спустя меньше месяца после своего 28-летия. По официальной версии, Цой уснул за рулем и его легковой "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом "Икарус", пишет РИА Новости.