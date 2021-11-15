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Свиней в Карелии содержали с нарушениями: ситуация могла закончиться смертельной эпидемией

Новости. Общество
10:49, 22 Ноября 2021
фото: © pixabay.com

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Свиноводческое предприятие в Кондопожском районе нарушило несколько ветеринарных требований, создав опасность возникновения очага африканской чумы свиней, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

Сотрудники Россельхознадзора в сентября 2021 года провели внеплановую проверку свиноводческого предприятия в Кондопожском районе. Поводом стала информация о нарушениях ветеринарного законодательства.

Выяснилось, что на предприятии, где содержалось 9 свиней, отсутствовали въездные ворота, а сама территория не была полностью огорожена. Свиньи выгуливались на открытой площадке, куда могли попасть другие животные и птицы.

Кроме того, перегородки в помещениях для содержания свиней были сделаны из дерева и имели щели. Отсутствовал дезинфекционный коврик при входе в помещение. Навоз не убирался. Корма для животных поступали без ветеринарных сопроводительных документов и хранились в мешках без маркировки о производителе и дате выработке.

Подобные нарушения, как напомнил Россельхознадзор, могут привести к распространению африканской чумы свиней — опасного заболевания с почти 100% летальностью среди животных, вакцины от которого не существует.

За нарушения предприятию был выписан штраф в размере 10 тысяч рублей, а также выдано требование об устранении нарушений.

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Комментарии

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Изя
2021-11-22 11:00:11
В Пряже почему то Россельхознадзора не было , коровам и зверькам помочь было некому ?? :)
Гость
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