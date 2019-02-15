Священник благословил сотрудников МВД Карелии перед командировкой на Кавказ

Торжественные проводы прошли в Петрозаводске на площади Ленина у мемориала "Вечный огонь", сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Традиционно в сводном отряде присутствуют представители различных подразделений и служб полиции, которым предстоит полугодовая командировка. Многие из них уже не раз бывали в Северо-Кавказском регионе, где обеспечивали правопорядок и охраняли конституционный строй.

Заместитель министра внутренних дел по Республике Карелия полковник внутренней службы Денис Десницкий выступил с напутственными словами.

"Он отметил, что служба вдалеке от дома не проста, но карельские полицейские всегда с честью и достоинством выполняли возложенные на них задачи. Денис Андреевич пожелал командируемым достойно выполнить свой служебный долг и вернуться домой, где их будут с нетерпением ждать родные и близкие", - отметили в пресс-службе.

Отец Леонид благословил сотрудников сводного отряда полиции на благое дело.