Священник из Карелии, изувечивший женщину в ДТП, отстранен от управления епархии

Патриарх Кирилл отстранил архиерея Костомукшской епархии Игнатия (Алексея Тарасова) от управления.

Карельского епископа обвиняют в церковных правонарушениях, несовместимых с дальнейшим управлением епархией. Данные обвинения будут рассмотрены в Высшем общецерковном суде, сообщается на сайте РПЦ.

До рассмотрения дела священник будет жить в Петрозаводске под наблюдением митрополита Петрозаводского и Карельского Константина.

Временное управление Костомукшской епархией поручено митрополиту Константину.

Напомним, в 2015 году Игнатий, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, совершил ДТП в Мордовии, в котором пострадала пассажирка – оказалась парализована из-за перелома позвоночника. Эта история получила большой резонанс.

Интересно, что 2000 году, когда Тарасова рукополагали в сан священника, на традиционный вопрос к присутствующим "Аксиос?" ( достоин – прим. ред.) раздалось многоголосое "Анаксиос!" ( не достоин– прим. ред.) В российской церковной истории это был первый зафиксированный случай.