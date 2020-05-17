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Священник из Карелии, изувечивший женщину в ДТП, отстранен от управления епархии

Новости. Общество
15:05, 18 Мая 2020
фото: © Валерий Поташов/слева – митрополит Константин, справа –архиерей Игнатий
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Патриарх Кирилл отстранил архиерея Костомукшской епархии Игнатия (Алексея Тарасова) от управления.

Карельского епископа обвиняют в церковных правонарушениях, несовместимых с дальнейшим управлением епархией. Данные обвинения будут рассмотрены в  Высшем общецерковном суде, сообщается на сайте РПЦ.

До рассмотрения дела священник будет жить в Петрозаводске под наблюдением митрополита Петрозаводского и Карельского Константина.

Временное управление Костомукшской епархией поручено митрополиту Константину.

Напомним, в 2015 году Игнатий, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, совершил ДТП в Мордовии, в котором пострадала пассажирка – оказалась парализована из-за перелома позвоночника. Эта история получила большой резонанс.

Интересно, что 2000 году, когда Тарасова рукополагали в сан священника, на традиционный вопрос к присутствующим "Аксиос?" ( достоин – прим. ред.) раздалось многоголосое "Анаксиос!" ( не достоин– прим. ред.)  В российской церковной истории  это был первый зафиксированный случай.

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