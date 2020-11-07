Священник из Карелии сообщил о пользе ладана при лечении перитонита у мышей (ВИДЕО)

Священник Константин Савандер рассказал о чудесном эффекте ладана при исцелении болезней и при этом привел в пример излечившихся мышей.

Константин Савандер разместил у себя в соцсети видеоролик, где он рассказывает, в частности, о полезных свойствах ладана. По данным священника, ладан способствовал излечению мышей от перитонита.

"У нас все по науке, знаете. Еще раз повторюсь, не смущайтесь, что я вас немножечко как бы тревожу на службе, пытаюсь вас окадить всех ладаном. Потому что с точки зрения медицины, конечно, это, скажем так, помогает. Знаете, когда мышей пытались как-то использовать, проверить свойства ладана. Проверяли свойства ладана. Значит, вот из десяти мышей, зараженных перитонитом, пять мышей выжило. Но только пять! То есть это не значит, что, знаете, вот сто процентов помогает. Это, скажем так, если есть вера, то Господь даст помощь.. Это просто, вы знаете, по маловерию я вот это сказал. А вообще, конечно, мы подходим с точки зрения божественной благодати. Божественная благодать. Если человек верит и молится, даже он по воде может ходить. Если верит и молится, то он даже может любые чудеса совершать. Воскрешать мертвых человек может", - заявил священник Константин Савандер.

Пост священника, содержащий видеоролик, сопровожден комментарием: "Про бесноватых...гонителей...христианской...

.культуры..." (орфография и пунктуация сохранены - прим. ред.).

Фрагмент про ладан и мышей - на 13 минуте 30 секунде.

Ранее сообщалось, что Константин Савандер возмутился присутствием в городе скульптур с обнаженными персонажами.