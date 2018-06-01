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Новости. Общество
13:50, 01 Июня 2018

Священник Петунов в Карелии рассказал, почему подал ходатайство об УДО

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Священник Иван Петунов, который в Петрозаводске устроил смертельную аварию, рассказал, почему подал ходатайство об условно-досрочном освобождении.

"Мои ближние все разделают со мной мое наказание. И если бы у меня их не было, я был бы один, то и не писал бы никакие ходатайства. Но прежде всего желание в полном объеме выполнять исковое требование, желание воссоединить семью, вернуть двоим разнополым детям отца, а третьему ребенку дать возможность со мной познакомиться, - именно эти перечисленные мной факты заставили меня собрать документы для УДО и направить их в суд", - пояснил священник.

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