Священника, "захватившего" женский монастырь, лишили сана

Об этом сообщил настоятель кафедрального Свято-Троицкого собора – председатель церковного (епархиального) суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николай Малета, пишет ТАСС.

"Извергнуть схиигумена Сергия (Романова) из священного сана", – сказал он.

Ранее сообщалось, что отец Сергий был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, и называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией". В конце мая священник после продолжения проповедей был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста.

16 июня в монастыре произошел конфликт между схиигуменом и настоятельницей Варварой (Крыгиной), в результате которого Варвара покинула обитель. Местные СМИ назвали происходящее "захватом" монастыря со стороны духовника Сергия, однако ни полиция, ни сам Сергий и Екатеринбургская епархия не подтвердили эту информацию. В епархии заявили, что настоятельница самостоятельно покинула обитель, чтобы "избежать ненужных распрей", а действия схиигумена назвали "непослушанием священноначалию".