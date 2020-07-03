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Священника, "захватившего" женский монастырь, лишили сана

Новости. Общество
23:30, 03 Июля 2020
фото: © Донат Сорокин/ТАСС
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Суд Екатеринбургской епархии принял решение лишить сана схиигумена Сергия (Романова), духовника Среднеуральского женского монастыря.

Об этом сообщил настоятель кафедрального Свято-Троицкого собора – председатель церковного (епархиального) суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николай Малета, пишет ТАСС.

"Извергнуть схиигумена Сергия (Романова) из священного сана", – сказал он.

Ранее сообщалось, что отец Сергий был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, и называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией". В конце мая священник после продолжения проповедей был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста.

16 июня в монастыре произошел конфликт между схиигуменом и настоятельницей Варварой (Крыгиной), в результате которого Варвара покинула обитель. Местные СМИ назвали происходящее "захватом" монастыря со стороны духовника Сергия, однако ни полиция, ни сам Сергий и Екатеринбургская епархия не подтвердили эту информацию. В епархии заявили, что настоятельница самостоятельно покинула обитель, чтобы "избежать ненужных распрей", а действия схиигумена назвали "непослушанием священноначалию". 

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