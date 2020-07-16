890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Странное исчезновение подростка в Карелии обсудили на федеральном канале 1
Сегодня 10:45
Еще один человек умер в Карелии от коронавируса 3
Сегодня 08:46
Шумных соседей в России хотят штрафовать на сумму до 50 тысяч рублей 4
16.07.2020 22:00
Квартира в несколько кликов: почему не стоит затягивать с покупкой жилья в ипотеку
Сегодня 09:00
Иномарка влетела в бетонный столб на трассе в Карелии
Сегодня 09:23
Задержан председатель Петросовета Геннадий Боднарчук (СРОЧНО) 54
Сегодня 12:34

"Святой Петр" остановит движение на трассе Кола

Новости. Общество
17:20, 17 Июля 2020
фото: © ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
Загрузка...

Федеральную трассу Р-21 "Кола" перекроют 18 июля в связи с разводкой моста через Свирь, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В субботу, 18 июля, в течение двух часов на трассе "Кола" в Ленинградской области будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

"В период с 08:50 до 10:50 для прохода вниз по реке яхты "Святой Петр" с максимальным высотным габаритом 15 метров представителями ОАО "РЖД" будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто", - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Данный мост совмещённый, предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.07.2020, 09:21
Следователи Карелии возбудили дело по факту исчезновения девушки: она может быть убита
12.07.2020, 13:58
"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Chevrolet Niva по-новому
17.07.2020, 12:34
Задержан председатель Петросовета Геннадий Боднарчук (СРОЧНО)
16.07.2020, 16:46
Главный кардиолог Карелии: "Мужчины – это "кардиологический слабый пол"
12.07.2020, 12:04
Пассажиров с масками на подбородке продолжают ловить в общественном транспорте Петрозаводска
13.07.2020, 15:20
В ж/д больнице Петрозаводска выявлен 31 случай заболевания COVID-19 (СРОЧНО)

Аналитика

Сегодня 14:13
Обществоведение
Свалка с видом на память
В карельском поселке Сергиево свалку бытового мусора устроили по соседству с памятным крестом спецпереселенцам.
Андрей Малафеев: "Наша задача – помочь каждому пациенту с инфарктом" 2
16.07.2020 16:29
Север Карелии раздадут на "арктические гектары" 5
16.07.2020 13:47
"Третьей некачественной реставрации памятник бы не пережил"
13.07.2020 14:45
Дайте дышать 7
13.07.2020 12:54
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:00
Без политики
Квартира в несколько кликов: почему не стоит затягивать с покупкой жилья в ипотеку
Несмотря на пандемию, Петрозаводск продолжает строиться: возводятся и элитные жилые комплексы, и дома комфорт-класса, и жилье эконом-класса.
Расслабляться рано, но и напрягаться не стоит
13.07.2020 09:20
Экопродукция карельских фермеров порадует гостей клиники "Кивач"
09.07.2020 11:59
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»