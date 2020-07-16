"Святой Петр" остановит движение на трассе Кола

Федеральную трассу Р-21 "Кола" перекроют 18 июля в связи с разводкой моста через Свирь, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В субботу, 18 июля, в течение двух часов на трассе "Кола" в Ленинградской области будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

"В период с 08:50 до 10:50 для прохода вниз по реке яхты "Святой Петр" с максимальным высотным габаритом 15 метров представителями ОАО "РЖД" будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто", - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Данный мост совмещённый, предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.